Зеленський подякував країнам, які надали Україні допомогу цього тижня

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які цього тижня ухвалили рішення на підтримку країни.

"Я хочу подякувати всім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, усіх громадян", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан. Гуманітарна допомога в сфері енергетики та розмінування. Дякую. Швеція. Схвалено програму допомоги нашому оновленню. Стратегія до двадцять сьомого року. Велике спасибі", - сказав він.

Зеленський також серед цих країн назвав Японію, Австралію, Канаду, Велику Британію, США, Німеччину.