Російські окупанти завдали удару по м. Середина-Буда Сумської області, двох цивільних поранено

Російські окупанти в суботу, 22 липня, за допомогою дрона скинули вибуховий пристрій у центрі м. Середина-Буда Сумської області, унаслідок чого постраждало двоє місцевих жителів, повідомляє пресслужба Сумської міської прокуратури.

"Унаслідок атаки ворога отримали поранення 46-річний та 49-річний чоловіки, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих цього дня якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції, надалі матеріали буде передано до Управління Служби безпеки України в Сумській області.