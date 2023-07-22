Події

20:09 22.07.2023

Російські окупанти завдали удару по м. Середина-Буда Сумської області, двох цивільних поранено

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Російські окупанти завдали удару по м. Середина-Буда Сумської області, двох цивільних поранено

Російські окупанти в суботу, 22 липня, за допомогою дрона скинули вибуховий пристрій у центрі м. Середина-Буда Сумської області, унаслідок чого постраждало двоє місцевих жителів, повідомляє пресслужба Сумської міської прокуратури.

"Унаслідок атаки ворога отримали поранення 46-річний та 49-річний чоловіки, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих цього дня якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції, надалі матеріали буде передано до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

 

 

 

Теги: #удар #постраждалі #сумська_область

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