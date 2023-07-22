Російські окупанти завдали авіаудару по Зміївці Херсонської області, інформація про потерпілих уточнюється - ОВА

Російські окупанти скинули три керовані авіабомби на Зміївку Бериславської громади Херсонської області, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

"Прильоти" було зафіксовано на місцевому цвинтарі, у житловому кварталі та фермерському господарстві.

"У результаті ворожого удару пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо постраждав один місцевий житель. На жаль, поки що з чоловіком не вдається встановити зв'язок", - зазначається в повідомленні.