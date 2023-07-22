Знищено п'ять "Шахедів" і дев'ять розвідувальних дронів, запущених окупантами, - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти в ніч на суботу атакували з південно-східного напрямку п'ятьма ударними дронамі Shahed-136/131, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі п'ять дронів-камікадзе знищено!", - ідеться в повідомленні.

Крім того, минулої доби 21 липня протиповітряна оборона знищила дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.