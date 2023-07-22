Події

08:45 22.07.2023

Одну людину поранено в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів

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Одну людину поранено в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів

Одну людину поранено в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 414 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК і БПЛА. Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 9 снарядів.

За словами голови ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; спортивний заклад у Бериславському районі; адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #херсонська_область

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