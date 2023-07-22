Кримський міст залишається ціллю для Збройних Сил України, сказав у п'ятницю, виступаючи на відеозв'язку на Aspen Security Forum президент України Володимир Зеленський.

"Завдання полягає в тому, щоб повернути собі весь Крим, тому що це наша суверенна територія. Кримський міст - це не просто логістичний маршрут. Це маршрут, який використовується для прискорення війни з боєприпасами, і це робиться щодня, і він мілітаризує Кримський півострів", - сказав він.

"Для нас це зі зрозумілих причин ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародними законами та всіма застосовними нормами, тому зрозуміло, що це - наша ціль", - підкреслив він.