Зеленський про ракетні удари РФ по півдню України: Буде відповідь

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на російські ракетно-дронові й артилерійські удари Росії по південних регіонах, зокрема по Одесі й Миколаєву, та інших містах і областях України.

"Сьогодні ж російські ракети і дрони знову били по Одесі, по наших південних районах. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше ніж 20 людей, серед них двоє дітей", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що "лише абсолютне зло може завдавати таких ударів".

"Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання – буде", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що сьогодні російська армія внаслідок свого артилерійського удару по селищу Дружба (Торецька громада, Донецька область) вбила ще двох дітей. Так, загинули дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження.

Також унаслідок влучання ракети по селищу Гончарівське (Чернігівська область) загинули дві жінки, пошкоджено будинок культури, школу та житлові будинки.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих.