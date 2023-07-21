Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

Сили оборони на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине, Новодарівка - Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначено в повідомленні Military Media Center у телеграм-каналі.