Події

09:10 21.07.2023

Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

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Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

Сили оборони на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине, Новодарівка - Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначено в повідомленні Military Media Center у телеграм-каналі.

 

Теги: #зсу #генштаб_зсу

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