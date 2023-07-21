Події

09:06 21.07.2023

Українські військові ведуть важкі бої поблизу Бахмута

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Українські військові ведуть важкі бої поблизу Бахмута

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії на півночі і на півдні від міста Бахмут, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень", - цитує спікера Military Media Center у телеграм-каналі у п'ятницю.

Противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає втрат, інформують у Генштабі.

 

 

 

Теги: #ситуація #генштаб_зсу #бахмут

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