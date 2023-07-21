Українські військові ведуть важкі бої поблизу Бахмута

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії на півночі і на півдні від міста Бахмут, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень", - цитує спікера Military Media Center у телеграм-каналі у п'ятницю.

Противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає втрат, інформують у Генштабі.