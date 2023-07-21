Війська РФ, у результаті обстрілів Херсонщини, влучили в освітню установу

Минулої доби противник здійснив 45 обстрілів Херсонської області, зафіксовано влучання по будівлі та території освітньої установи в Білозерській селищній громаді та адмінбудівлі в Бериславському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у п'ятницю.

Загалом противник випустив по Херсонщині 243 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК і БПЛА.

З них 20 снарядів припало на Херсон.

Прокудін повідомив, що російські війська влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, від обстрілів окупантів постраждала територія та будівля освітньої установи у Білозерській селищній громаді та адміністративна будівля у Бериславському районі.

"Жертв і поранених серед цивільного населення немає", - поінформував голова ОВА.