Канада розширила санкційні списки осіб і компаній, причетних до співпраці з російським ВПК і підтримки війни

У четвер, 20 липня, набув чинності новий пакет антиросійських санкцій, спрямований проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, а також проти діячів культури, які виступили з підтримкою російської агресії проти України, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Канада запроваджує санкції проти 21 організації, пов'язаної з російським військово-промисловим комплексом, включно з фінансовими та телекомунікаційними компаніями", - зазначено в повідомленні.

До списку внесено такі компанії, як МТС, "Мегафон", Tele2, Тінькофф Банк, Yandex Pay, "Білайн", платіжну систему "Мир" та інші.

Крім того, запроваджено санкції проти 20 фізичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, включно з важливими військовими діячами, які провадили активну діяльність в Африці та Україні, особами, пов'язаними з російським ядерним сектором.

Окремо оприлюднено санкційний список, що включає 19 фізичних осіб, які використовують своє мистецтво (музику, акторську майстерність, кіно) для пропаганди російського вторгнення в Україну, а також осіб зі сфери культури та освіти Росії, включно з директорами музеїв, які причетні до пошкодження або повного знищення культурних цінностей на території України.

До їх числа увійшли Іван Охлобистін, Микита Михалков, Філіп Кіркоров, Йосип Пригожин та інші.

Крім того, Канада запровадила санкції проти чотирьох організацій, причетних до зусиль Кремля щодо "русифікації" української культури. Серед них Міністерство культури Російської Федерації, Міністерство науки і вищої освіти Російської Федерації, ТОВ "Бесогон" і ТОВ "Реадовка.ру".