ЄС продовжив до 31 січня 2024 року санкції проти РФ

Рада ЄС продовжила ще на шість місяців - до 31 січня 2024 року - дію секторальних санкцій проти Росії, повідомляється у пресрелізі Ради.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2024 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти певних секторів економіки РФ", - ідеться в документі.

У раді зазначають, що наразі санкції "складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші".

У рамках обмежувальних заходів також заборонено імпорт або перевезення морем нафти та деяких нафтопродуктів із РФ до ЄС, відключено від SWIFT низку російських банків, призупинено мовлення деяких ЗМІ РФ у Євросоюзі. Крім того, Євросоюз вжив заходів з метою перешкодити обходу санкційного режиму.

У Брюсселі також нагадують, що крім економічних санкцій стосовно РФ діють й інші заходи. До них належать: обмеження економічних відносин з окупованим Кримом і містом Севастополь, а також із "ДНР" і "ЛНР"; індивідуальні обмежувальні заходи, що передбачають заморожування фінансових активів і заборону на поїздки до Євросоюзу щодо фізичних і юридичних осіб; дипломатичні заходи.

Санкції вперше запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні". З лютого 2022 року їх значно розширили після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді ЄС увів 11 пакетів антиросійських санкцій.