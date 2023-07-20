Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Україна сподівається, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до участі в Чорноморській зерновій ініціативі, однак альтернативні шляхи також мають бути розроблені, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Ми сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з країною-агресором і все-таки зможе переконати її повернутися до раніше досягнутих домовленостей. Альтернативні шляхи також мають бути розроблені, які будуть безпечнішими й не зазнаватимуть тиску або прямої загрози атаки з боку країни-агресора", - сказав посол на брифінгу Media Center Ukraine - Ukrinform у четвер.

За словами дипломата, Туреччина має важелі впливу на РФ. "Ми сподіваємося, що відбудуться відповідні переговори на двосторонньому рівні, й чекатимемо на результати", - додав Боднар.

Він зазначив, що наразі ніхто з міжнародних партнерів не готовий узяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден або вступати у збройні сутички з РФ.

"Бойові дії веде тільки Україна, на жаль, у нас можливостей для забезпечення кораблів військовим ескортом немає, тому тут потрібно шукати шляхи виходу, насамперед у рамках наявного формату", - додав Боднар.

Крім того, як наголосив дипломат, найпроблемнішим залишається питання страхування і компаній, які можуть узяти участь в ініціативі без участі Росії.

"Ми пропонуємо своє рішення - це фонд страхування, створений Україною, і ми готові залучати компанії, деякі навіть уже готові", - зазначив посол.

Водночас він зазначив, що тут Україна потребує підтримки не лише країн-посередників "зернової угоди", а й ширшого кола країн. За словами дипломата, найкращою відповіддю є реалізація Формули миру президента України Володимира Зеленського.