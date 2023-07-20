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11:18 20.07.2023

У ПС ЗСУ пояснили, чому ППО складно боротися з ракетами "Онікс"

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У ПС ЗСУ пояснили, чому ППО складно боротися з ракетами "Онікс"

Ракети "Онікс", якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області, летять на швидкості понад 3 тис. км за годину, а під час заходження на ціль ракета може летіти фактично 10-15 метрів над водою, що ускладнює їх виявлення і знищення засобами ППО, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Як розповів Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", ракети "Онікс" - наземного базування. Противник не вперше застосовує їх по прибережній зоні, завдаючи ударів по Одеській і Миколаївській областях.

"Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів. Летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км за годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підніматися високо для економії пального. Уже під час заходу на ціль ракета може летіти фактично 10-15 метрів над водою, щоб знищити корабель, і це, власне, ускладнює її виявлення і збиття засобами ППО", - зазначив спікер.

Він додав, що з такими ракетами важко боротися, тому це ускладнює роботу нашої ППО.

"Але впливати на її роботу можна врешті-решт якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", - сказав Ігнат.

Речник ПС ЗСУ наголосив, що Україні потрібне посилення саме південних регіонів, портових міст засобами проти балістики. За його словами, системи Patriot або SAMP-T могли б забезпечити захист цього регіону.

Раніше у ПС ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 19 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 із двох напрямків - південного (Чауда, Крим) і північно-східного (Курськ).

У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей: 2 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К"; 13 ударних дронів Shahed-136/131.

Теги: #ракети #онікс

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