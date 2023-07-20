Події

11:07 20.07.2023

Унаслідок нічної атаки по Миколаєву загинула людина - "Суспільне"

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Унаслідок нічної атаки по Миколаєву загинула людина - "Суспільне"

Унаслідок нічної ворожої атаки по Миколаєву загинула одна людина, повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника мера міста Анатолія Петрова.

"Станом на 10:25 відомо про одного загиблого внаслідок нічного удару по Миколаєву. Інформацію кореспондентам "Суспільного" підтвердив заступник миколаївського міського голови Анатолій Петров. За його словами, рятувальники дістають тіло чоловіка з-під завалів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті "Суспільне" в четвер.

Розбір завалів триває.

Як повідомлялося, в ніч на 20 липня російські окупанти вдарили по центру Миколаєва, внаслідок влучання загорівся житловий будинок і гараж. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку пожежники ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Раніше повідомлялося про 19 постраждалих.

Теги: #атака #миколаїв

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