Унаслідок нічної атаки по Миколаєву загинула людина - "Суспільне"

Унаслідок нічної ворожої атаки по Миколаєву загинула одна людина, повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника мера міста Анатолія Петрова.

"Станом на 10:25 відомо про одного загиблого внаслідок нічного удару по Миколаєву. Інформацію кореспондентам "Суспільного" підтвердив заступник миколаївського міського голови Анатолій Петров. За його словами, рятувальники дістають тіло чоловіка з-під завалів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті "Суспільне" в четвер.

Розбір завалів триває.

Як повідомлялося, в ніч на 20 липня російські окупанти вдарили по центру Миколаєва, внаслідок влучання загорівся житловий будинок і гараж. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку пожежники ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Раніше повідомлялося про 19 постраждалих.