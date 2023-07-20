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07:58 20.07.2023

Окупанти вночі атакували Україну ракетами різного базування

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Окупанти вночі атакували Україну ракетами різного базування

Окупанти вночі атакували Україну ракетами різного базування, унаслідок удару в Одесі зруйновано адміністративну будівлю, четверо людей постраждали, повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Третю ніч поспіль росіяни атакують Одеську та Миколаївську області. Це атаки сплановані, зокрема з акцентом на портову інфраструктуру", - зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що цієї ночі "знову була застосована масована змішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Є влучання і на Миколаївщині, і на Одещині, і в Одеській області. В Одесі є інформація щонайменше про чотирьох постраждалих, яким надано медичну допомогу".

За словами Гуменюк, влучання в області припали на об'єкти логістики - це складські приміщення.

Крім того, окупанти застосували ракети різного базування.

"Були використані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, що ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випущенням ракет типу Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси типу "Онікс" і, ймовірно, "Іскандер", - зазначила Гуменюк.

За її словами, загальна кількість повітряних цілей була далеко за два десятки.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

 

 

 

Теги: #атака #південь

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