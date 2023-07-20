Події

07:54 20.07.2023

США підтримуватимуть експорт українського зерна на світові ринки

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США підтримуватимуть експорт українського зерна на світові ринки

Сполучені Штати підтримуватимуть експорт українського зерна на ринки, які його гостро потребують, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Ми маємо намір продовжувати підтримувати зусилля України з доставки українського зерна на ринки, які його відчайдушно потребують", - заявила вона.

Також прессекретарка наголосила на наданні фінансової підтримки з боку США та поставок для українських фермерів, як-от насіння та добрива, а також допомоги у зберіганні та переробці врожаю.

Крім того, Жан-П'єр нагадала, що уряд США виділяє Україні фінансову допомогу в розмірі 250 млн доларів для підтримки сільськогосподарського сектора.

"Сполучені Штати виділять ще 250 млн. дол. на ініціативу AGRI Ukraine, щоб допомогти українським фермерам виробляти, зберігати та експортувати сільськогосподарську продукцію і зерно на світові ринки", - зазначила вона.

 

 

 

Теги: #сша #експорт_зерна

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