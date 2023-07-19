Події

13:45 19.07.2023

Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів "Одеса" і "Чорноморськ"

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Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів "Одеса" і "Чорноморськ"

Під час атаки російських окупаційних військ, спрямованої на порти "Одеса" і "Чорноморськ" у ніч на середу, дістала ушкоджень інфраструктура міжнародних і українських трейдерів Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а також резервуари та причали Одеського порту, повідомила пресслужба Мінвідновлення.

"Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу із "зернової ініціативи". Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Уночі 19 липня Росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Також пошкоджено резервуари та причали Одеського порту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атака була спрямована на портову інфраструктуру, яка задіяна в роботі "зернового коридору".

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав світ захистити портову інфраструктуру, оскільки її знищення унеможливлює постачання зерна на світові ринки та в країни, які потребують продовольства.

"Атака на зернові термінали – акт агресії проти світу. На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а і з населенням Африки та Азії, для яких це зерно – питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, насамперед, для продовольчої безпеки світу", - наводяться слова Кубракова в повідомленні.

Раніше речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що вночі окупанти атакували дронами типу Shahed-136 зерновий термінал у порту Одеської області. За його словами, план атаки зернового термінала одного з портів Одеської області не дали реалізувати сили протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони півдня знищили 22 дрони, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Через падіння уламків збитих дронів сталося загоряння двох припортових терміналів, зокрема зернового.

Теги: #атака #інфраструктура #одеська_область

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