Події

09:21 19.07.2023

Від початку липня посилилися бойові дії в пониззі Дніпра біля Херсона - британська розвідка

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Від початку липня посилилися бойові дії в пониззі Дніпра біля Херсона - британська розвідка

Від початку липня посилилися бойові дії в пониззі Дніпра, повідомляють у зведенні, оприлюдненому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Крім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських і українських військ також ведуть бої за острови в дельті Дніпра. Обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни, і Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів", - ідеться в повідомленні.

За інформацією британської розвідки, у зв'язку з цим перед російськими окупантами стоїть дилема, чи відповідати на ці загрози посиленням Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих частин, що стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області.

Теги: #херсон #британська_розвідка

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