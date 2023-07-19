Ворог атакував "шахедами" інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, також пошкоджено приватні домогосподарства

Російські окупаційні атакували "шахедами" інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, також пошкоджено приватні домогосподарства, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", - написав він у телеграм-каналі.

Усі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.