Події

08:16 19.07.2023

Ворог атакував "шахедами" інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, також пошкоджено приватні домогосподарства

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Ворог атакував "шахедами" інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, також пошкоджено приватні домогосподарства

Російські окупаційні атакували "шахедами" інфраструктурний об'єкт у Житомирській області, також пошкоджено приватні домогосподарства, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", - написав він у телеграм-каналі.

Усі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

 

 

 

Теги: #атака #інфраструктура #житомирська_область

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