Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України завдала за добу 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох ударів - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українські захисники знищили два ворожі розвідувальні безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили один пункт управління противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів і три станції радіоелектронної боротьби ворога.

Крім того, повідомляється, що російські окупаційні війська продовжують переобладнувати об'єкти цивільної інфраструктури під власні потреби, зокрема для лікування поранених. "У місті Лисичанську Луганської області противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу "Ахмат", - розповіли в Генштабі.

У населених пунктах Ялта, Юр'ївка та Урзуф Донецької області території баз відпочинку "Червона гвоздика", "Космос" і "Прибій" повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами (бліндажами) для розміщення особового складу російських окупаційних військ.