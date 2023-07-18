Події

16:55 18.07.2023

На таврійському напрямку місцями українські воїни мають успіхи, а ворог відступає - Тарнавський

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На таврійському напрямку місцями українські воїни мають успіхи, а ворог відступає - Тарнавський

На таврійському напрямку тривають бої, місцями українські воїни мають успіхи, а ворог відступає, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом за минулу добу ворог 20 разів атакував наші позиції та здійснив 678 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад три роти. Знищено 41 одиницю військової техніки противника", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, знищено чотири танки, 12 ББМ, три гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-С" і автомобільну техніку.

Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Теги: #таврія #тарнавський

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