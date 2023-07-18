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11:43 18.07.2023

ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

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ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру так званому смотрящому, який організував наркотрафік до державної установи "Київський слідчий ізолятор".

"Кримінальний авторитет координував учасників угруповання, з його схвалення відбувалося придбання наркотичних засобів "на волі" та здійснювалася їх передача до установи для подальшого збуту ув'язненим. Серед його спільників - утриманці слідчого ізолятора та місцеві мешканці. Наркотрафік покривав співробітник установи", - повідомляє пресслужба ДБР.

Масштабне постачання наркотичних речовин, замаскованих під звичайні передачі в СІЗО через поштові відправлення, викрили співробітники ДБР у січні 2023 року. Під час розслідування було встановлено, що організував наркотрафік громадянин Молдови, обвинувачений в умисному вбивстві. У слідчому ізоляторі він набув статусу так званого смотрящого за одним із корпусів СІЗО та вирішив налагодити постачання туди наркотиків.

Кримінальнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує ще до 15 років за ґратами.

Ще шістьом фігурантам провадження повідомлено про підозру в січні цього року - за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу.

Теги: #сізо #наркотрафік #дбр

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