Події

23:28 17.07.2023

Зеленський провів селектор з оборони та безпеки

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Зеленський провів селектор з оборони та безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів селектор, повідомив він у відеозверненні у понеділок.

"Ґрунтовні доповіді. Фронт, безпека, постачання снарядів. Командувачі, керівники СБУ, керівники розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Міністр внутрішніх справ, Міноборони. Докладно і щодня робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій", - сказав він. .

Зеленський подякував "кожному нашому рятувальнику, кожному поліцейському, кожному волонтеру, кожному лікарю, який рятує наших людей після російських обстрілів. Сьогоднішні удари терористів по Сумщині, Харківщині, Донбасу, Херсонщині, Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів" .

 

Теги: #україна #оборона #зеленський

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