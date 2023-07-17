Кулеба обговорив із главою МЗС Ліхтенштейну наступні кроки після виходу РФ із "Зернової ініціативи"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер наступні кроки після виходу Росії із "Зернової ініціативи" і створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Провів переговори з міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер щодо наступних кроків після виходу Росії із "Зернової ініціативи" та просування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Правосуддя за всі російські злочини неминуче", - написав Кулеба у твіттері.