Події

21:15 17.07.2023

Кулеба обговорив із главою МЗС Ліхтенштейну наступні кроки після виходу РФ із "Зернової ініціативи"

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер наступні кроки після виходу Росії із "Зернової ініціативи" і створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Провів переговори з міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер щодо наступних кроків після виходу Росії із "Зернової ініціативи" та просування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Правосуддя за всі російські злочини неминуче", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #зерно #ініціатива

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