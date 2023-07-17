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21:08 17.07.2023

В Офісі президента розпочала роботу координаційна платформа, що розглядає відносини з бізнесом

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В Офісі президента розпочала роботу координаційна платформа, що розглядає відносини з бізнесом

Заступники керівника Офісу президента України Ростислав Шурма та Олег Татаров у понеділок, 17 липня, провели першу зустріч учасників координаційної платформи, яка буде розглядати проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми почали діалог із бізнесом, всебічно аналізуючи його кейси. Найближчим часом маємо намір провести більш глибоку експертизу. А поки що ми бачимо, що ситуації досить різнопланові. Є випадки дійсно неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців. Утім, є випадки, коли бізнес порушував законодавство, а державі, судячи з усього, було завдано збитків. Будемо знаходити компромісні рішення щодо кейсів у межах чинного законодавства і будемо змінювати закони там, де це необхідно", - зазначив Шурма.

Він наголосив, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни слід внести, щоб уникнути подвійного тлумачення положень законів.

"За підсумками сьогоднішньої зустрічі очевидно, що бізнес і правоохоронні органи часто дуже по-різному трактують законодавство. Особливо це стосується податкового законодавства та отримання державної допомоги чи пільг. Тому в цій сфері нам потрібно більше чіткості", - зазначив Шурма.

Зазначається, що в зустрічі також узяли участь заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький та керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

Від бізнесу до засідання долучилися CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков та керівник зернового напрямку "Олам Україна" Олексій Пахомов.

Планується, що зустрічі відбуватимуться в Офісі президента України щотижня.

 

 

Теги: #бізнес #координація #офіс_президента

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