Події

20:30 17.07.2023

Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

1 хв читати
Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підрив Керченського (Кримського) мосту, зазначивши, що один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів.

"Я дізнався про інцидент із новин через різницю в часі. Тому в мене немає жодної офіційної інформації. Але правда в тому, що один зламаний російський міст означає, що буде зламано менше українських життів, тому що цей міст використовується для постачання російській армії в окупованому Криму та на окупованих територіях на півдні України додаткових ресурсів", - сказав Кулеба в ефірі шоу CBS Mornings.

Теги: #крим #мзс #міст #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 17.07.2023
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

10:29 17.07.2023
Глава МЗС України 17-18 липня здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Глава МЗС України 17-18 липня здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

08:35 17.07.2023
Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії

Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії

08:10 17.07.2023
У ГУР говорять про можливі логістичні проблеми окупантів у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту

У ГУР говорять про можливі логістичні проблеми окупантів у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту

05:51 17.07.2023
На Кримському мосту закрито рух через пошкодження - ЗМІ

На Кримському мосту закрито рух через пошкодження - ЗМІ

11:23 14.07.2023
Кулеба: За 48 годин до початку саміту НАТО в тексті комюніке не було згадки запрошення для України

Кулеба: За 48 годин до початку саміту НАТО в тексті комюніке не було згадки запрошення для України

10:53 14.07.2023
Кулеба: У Вільнюсі ми подолали психологічний бар'єр, Україну реально бачать членом НАТО

Кулеба: У Вільнюсі ми подолали психологічний бар'єр, Україну реально бачать членом НАТО

21:03 11.07.2023
Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

14:46 11.07.2023
Українець з інвалідністю, якому в Тель-Авіві відмовили в посадці на літак, не служив у ЗСУ - МЗС

Українець з інвалідністю, якому в Тель-Авіві відмовили в посадці на літак, не служив у ЗСУ - МЗС

07:57 11.07.2023
Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Російське командування активно перекидає війська в район Бахмута - Сирський

Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

ОСТАННЄ

Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

Німеччина прийняла на оздоровлення 91 дитину з Київської області

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня - Резніков

Російське командування активно перекидає війська в район Бахмута - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА