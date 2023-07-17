Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підрив Керченського (Кримського) мосту, зазначивши, що один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів.

"Я дізнався про інцидент із новин через різницю в часі. Тому в мене немає жодної офіційної інформації. Але правда в тому, що один зламаний російський міст означає, що буде зламано менше українських життів, тому що цей міст використовується для постачання російській армії в окупованому Криму та на окупованих територіях на півдні України додаткових ресурсів", - сказав Кулеба в ефірі шоу CBS Mornings.