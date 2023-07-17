Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Російські окупанти в понеділок, 17 липня, обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого постраждала місцева жителька, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Один із ворожих снарядів влучив у двір потерпілої. У 56-річної жінки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Жінку було госпіталізовано, лікарі надають їй необхідну допомогу.