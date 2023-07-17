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14:00 17.07.2023

Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

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Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо Чорноморської зернової ініціативи, передає "Анадолу".

"Ердоган повідомив, що проведе переговори з російським лідером щодо цієї теми", - інформує агентство.

"Я вірю: російський президент Путін хоче, щоб Чорноморська зернова ініціатива продовжувала функціонувати", - наводить агентство слова Ердогана.

Крім того, турецький президент заявив, що глави МЗС Туреччини та Росії Хакан Фідан і Сергій Лавров також обговорять у телефонній розмові Чорноморську зернову ініціативу. Водночас він не уточнив, коли саме відбудуться переговори.

За словами Ердогана, "зернова угода" "ввійшла в історію як приклад успішної дипломатії". Він висловив сподівання, що вона продовжить функціонувати без перебоїв, і заявив про "активні зусилля" Анкари з цього питання.

Теги: #ердоган #зернова_ініціатива

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