Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо Чорноморської зернової ініціативи, передає "Анадолу".

"Ердоган повідомив, що проведе переговори з російським лідером щодо цієї теми", - інформує агентство.

"Я вірю: російський президент Путін хоче, щоб Чорноморська зернова ініціатива продовжувала функціонувати", - наводить агентство слова Ердогана.

Крім того, турецький президент заявив, що глави МЗС Туреччини та Росії Хакан Фідан і Сергій Лавров також обговорять у телефонній розмові Чорноморську зернову ініціативу. Водночас він не уточнив, коли саме відбудуться переговори.

За словами Ердогана, "зернова угода" "ввійшла в історію як приклад успішної дипломатії". Він висловив сподівання, що вона продовжить функціонувати без перебоїв, і заявив про "активні зусилля" Анкари з цього питання.