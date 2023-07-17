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09:41 17.07.2023

Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

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Маляр: Сили оборони звільнили від окупантів понад 210 кв. км територій, за минулий тиждень - 18 кв. км

За час контрнаступу Сили оборони звільнили 210 кв. км територій, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок уранці.

"За минулий тиждень у результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. У цілому звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км", - написала вона у телеграм-каналі.

Зокрема, наголосила Маляр, за минулий тиждень у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв. км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв. км.

За словами заступника міністра, на півдні Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км.

"У цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа становить 179,5 кв. км", - зазначила вона.

Щодо втрат противника, то в період із 10.07 до 16.07 на таврійському напрямку було знищено: 134 одиниці ворожої військової техніки, 36 складів боєприпасів противника й 2 склади з паливно-мастильними матеріалами.

"Зокрема, 6 танків, 24 ББМ, 12 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон", 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б", гаубицю 2С19 "Мста-С", 4 гармати "Гіацинт-Б", 5 БМ-21 "Град", 3 комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-М", 4 гаубиці Д-30, 2 ЗРК "Бук", 2 ЗРК "Стріла - 10", 4 станції РЕБ, переносну РЛС "Кредо-М", 2 автоматизовані станції постановки перешкод Р330 "Житель" та автомобільну техніку. Узято в полон 50 військовослужбовців ворога", - інформувала Маляр.

Теги: #звільнення #зсу #території

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