Події

08:54 17.07.2023

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

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У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в офісі, внаслідок чого було поранено охоронця, правоохоронці затримали порушника, повідомляють у телеграм-каналі Національної поліції України в понеділок уранці.

"Сьогодні вранці невідомий зайшов до офісного приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. По прибуттю наряду приватної охорони, чоловік вистрілив у бік співробітників і поранив одного з них", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні. Правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої бійці КОРД затримали чоловіка.

"Як стало відомо, ним виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються", - наголошують у Нацполіції.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.

За вчинення тяжкого злочину порушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

 

 

 

Теги: #київ #стрілянина #поліція #печерськ

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