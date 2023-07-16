Українська свобода все одно переможе - Зеленський у річницю Декларації про державний суверенітет

Президент України Володимир Зеленський заявив у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет, що Україна ніколи не відмовлялася від свого суверенітету.

"Сьогодні ми відзначаємо вже 33-ю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України... Наша держава ніколи не відмовилася від свого суверенітету і це вже очевидно всім у світі. І яким би не був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Щороку Україна ставатиме тільки міцнішою і допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна може, завдяки тому, що слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей", - зазначив він.

За словами Зеленського, для мільйонів українців свобода нашої держави - це їхня особиста свобода.

"Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв, різних людей, які воювали й воюють заради України і яким ми завдячуємо свободою", - сказав Зеленський.