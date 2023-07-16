Події

21:44 16.07.2023

Українська свобода все одно переможе - Зеленський у річницю Декларації про державний суверенітет

1 хв читати
Українська свобода все одно переможе - Зеленський у річницю Декларації про державний суверенітет

Президент України Володимир Зеленський заявив у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет, що Україна ніколи не відмовлялася від свого суверенітету.

"Сьогодні ми відзначаємо вже 33-ю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України... Наша держава ніколи не відмовилася від свого суверенітету і це вже очевидно всім у світі. І яким би не був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Щороку Україна ставатиме тільки міцнішою і допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна може, завдяки тому, що слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей", - зазначив він.

За словами Зеленського, для мільйонів українців свобода нашої держави - це їхня особиста свобода.

"Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв, різних людей, які воювали й воюють заради України і яким ми завдячуємо свободою", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #звернення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 15.07.2023
Зеленський назвав візит президента Кореї в Україну "дуже важливим"

Зеленський назвав візит президента Кореї в Україну "дуже важливим"

17:10 15.07.2023
Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

14:33 15.07.2023
Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

20:13 14.07.2023
Український потенціал має бути інвестований у розвиток

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

20:09 14.07.2023
До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

19:48 14.07.2023
Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

22:58 13.07.2023
Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

22:54 13.07.2023
Вже шість країн приєдналися до Декларації про підтримку України – Зеленський

Вже шість країн приєдналися до Декларації про підтримку України – Зеленський

21:24 13.07.2023
Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки з партнерами

Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки з партнерами

01:04 13.07.2023
На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За уточненими даними, в результаті удару по Харкову одна людина загинула, троє поранені - прокуратура

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, є непідтверджена інформація про загиблого

Унаслідок недільного удару по Харкову постраждали чотири мирні жителі

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Ситуація на сході України загострилася

ОСТАННЄ

За уточненими даними, в результаті удару по Харкову одна людина загинула, троє поранені - прокуратура

Окупанти в неділю завдали авіаударів по Бериславському району Херсонщини, загинула жінка

Командир "Азова" Прокопенко зустрівся з особовим складом бригади

США дозволять Європі тренувати українських пілотів на F-16

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, є непідтверджена інформація про загиблого

Унаслідок недільного удару по Харкову постраждали чотири мирні жителі

Окупанти знову обстріляли Харків

Окупанти завдали шість ракетних і 38 авіаційних ударів протягом доби

Сили оборони завдали 15 авіаударів по зосередженню сил окупантів

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА