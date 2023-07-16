За уточненими даними, в результаті удару по Харкову одна людина загинула, троє поранені - прокуратура

Слідчо-прокурорська група документує наслідки ракетного удару, завданого по Харкову російськими окупаційними військами в неділю ввечері.

"За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 ворог завдав ракетного удару по території промислового підприємства в Основ'янському районі м. Харкова. Попередньо двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Наразі відомо про одного загиблого і трьох поранених - усі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).