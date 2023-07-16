Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждали двоє цивільних, знищено врожай - ОВА

Окупанти знову обстріляли в неділю Херсонську область, постраждали двоє цивільних, повідомляє ОВА в телеграмі.

"У селі Розлив російська армія влучила в приватні будинки. Поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років. Вони перебували у своїх дворах. Їм на місці надано медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

У Білозерському районі внаслідок обстрілу загорілося поле, засіяне пшеницею. Масштаби збитків встановлюють.