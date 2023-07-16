Естонія в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на 1,2 млрд євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur) затвердив план розвитку збройних сил на 2024-2027 роки, згідно з яким планується закупити реактивні системи залпового вогню HIMARS, ракетний комплекс ППО середньої дальності, а також боєприпаси на рекордну суму в 1,2 млрд євро, повідомила в неділю пресслужба міністерства оборони.

Планами розвитку передбачено також реконструкцію злітно-посадкової смуги на авіабазі Емарі, розпочнеться будівництво нових казарм, складів боєприпасів, а також мобілізаційних військових складів, пройде заміна сторожового корабля Pikker, заплановано збільшення співфінансування проєктів в оборонній промисловості.

"Інвестиції Естонії в оборону різко зросли у світлі війни в Україні, ми набуваємо значно більше зброї, боєприпасів і обладнання, але також важливо, що ми інвестуємо в людей та інфраструктуру", - зазначив Певкур.

Він вважає, що війна в Україні наочно показує, в які можливості Естонії потрібно інвестувати. "Зробити це дає змогу підвищення витрат на державну оборону до 3% ВВП", - наводяться слова глави оборонного відомства.

План розвитку обґрунтований рекомендаціями командувача Силами оборони і базується на цілях і завданнях НАТО, додали в Міноборони країни.