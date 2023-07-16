Події

18:42 16.07.2023

Естонія в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на 1,2 млрд євро

1 хв читати
Естонія в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на 1,2 млрд євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur) затвердив план розвитку збройних сил на 2024-2027 роки, згідно з яким планується закупити реактивні системи залпового вогню HIMARS, ракетний комплекс ППО середньої дальності, а також боєприпаси на рекордну суму в 1,2 млрд євро, повідомила в неділю пресслужба міністерства оборони.

Планами розвитку передбачено також реконструкцію злітно-посадкової смуги на авіабазі Емарі, розпочнеться будівництво нових казарм, складів боєприпасів, а також мобілізаційних військових складів, пройде заміна сторожового корабля Pikker, заплановано збільшення співфінансування проєктів в оборонній промисловості.

"Інвестиції Естонії в оборону різко зросли у світлі війни в Україні, ми набуваємо значно більше зброї, боєприпасів і обладнання, але також важливо, що ми інвестуємо в людей та інфраструктуру", - зазначив Певкур.

Він вважає, що війна в Україні наочно показує, в які можливості Естонії потрібно інвестувати. "Зробити це дає змогу підвищення витрат на державну оборону до 3% ВВП", - наводяться слова глави оборонного відомства.

План розвитку обґрунтований рекомендаціями командувача Силами оборони і базується на цілях і завданнях НАТО, додали в Міноборони країни.

Теги: #боєприпаси #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:43 14.07.2023
Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

15:39 13.07.2023
Євродепутати схвалили закон про підтримку виробництва боєприпасів у ЄС

Євродепутати схвалили закон про підтримку виробництва боєприпасів у ЄС

09:31 12.07.2023
Естонія розширює можливості прийому військ НАТО

Естонія розширює можливості прийому військ НАТО

00:41 12.07.2023
Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

21:00 11.07.2023
Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

15:04 10.07.2023
У Брюсселі не стали втручатися у справу постачання США касетних боєприпасів Україні

У Брюсселі не стали втручатися у справу постачання США касетних боєприпасів Україні

09:58 09.07.2023
Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України

Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України

13:55 07.07.2023
Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

10:27 07.07.2023
Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

15:31 06.07.2023
Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація на сході України загострилася

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

ЗС України за добу знищили 500 окупантів

Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждали двоє цивільних, знищено врожай - ОВА

Пілот загинув на авіашоу у Фінляндії під час виконання фігур вищого пілотажу

Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

Ситуація на сході України загострилася

Кораблі Японії, США та Південної Кореї провели спільні навчання з протиракетної оборони

У Сумській області збили дрон окупантів

В Ізюмському районі трактор наїхав на протитанкову міну, тракториста госпіталізовано - ДСНС

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА