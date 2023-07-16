Події

16:25 16.07.2023

Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

1 хв читати

Співачка й актриса Джейн Біркін пішла з життя у віці 76 років у Франції, повідомляє британський канал Sky news.

Причина смерті не повідомляється, співачку знайшла мертвою вдома у Франції її доглядальниця.

Біркін народилася в Англії 1946 року і починала свою кар'єру як актриса. Однак всесвітньої популярності Біркін набула в 60-х роках, буквально ставши одним із символів тієї епохи. Вона привертала до себе увагу яскравою зовнішністю, почуттям стилю і романами з відомими особистостями, наприклад, з французьким поетом і композитором Сержем Генсбуром. Стосунки Біркін і Генсбура тривали близько 10 років, вони вважалися однією з наймодніших пар Франції. У цьому союзі народилася відома французька актриса Шарлотта Генсбур.

Також ім'я Біркін увійшло в історію моди - на честь неї отримала назву одна з моделей сумок французького будинку моди Hermes.

З кінця 60-х років минулого століття Біркін жила у Франції та випускала музичні альбоми, виступала з концертами. У 2021 році вона перенесла інсульт.

Теги: #смерть #співачка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 12.06.2023
Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

07:11 03.04.2023
У Житомирі знайшли мертвим військового, який вижив після падіння вертольота

У Житомирі знайшли мертвим військового, який вижив після падіння вертольота

16:08 06.03.2023
Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

16:53 03.02.2023
Модельєр Пако Рабанн помер у Франції

Модельєр Пако Рабанн помер у Франції

20:19 29.01.2023
Помер український поет Дмитро Павличко

Помер український поет Дмитро Павличко

14:19 16.01.2023
Померла Джина Лоллобриджида - ЗМІ

Померла Джина Лоллобриджида - ЗМІ

13:07 15.01.2023
Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

19:27 28.12.2022
Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

19:05 03.12.2022
Помер перший президент "Енергоатома" Валерій Стародумов

Помер перший президент "Енергоатома" Валерій Стародумов

11:10 30.11.2022
Ексголова КНР Цзян Цземінь помер - ЗМІ

Ексголова КНР Цзян Цземінь помер - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація на сході України загострилася

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

ЗС України за добу знищили 500 окупантів

Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

ОСТАННЄ

Пілот загинув на авіашоу у Фінляндії під час виконання фігур вищого пілотажу

Ситуація на сході України загострилася

Кораблі Японії, США та Південної Кореї провели спільні навчання з протиракетної оборони

У Сумській області збили дрон окупантів

В Ізюмському районі трактор наїхав на протитанкову міну, тракториста госпіталізовано - ДСНС

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

Додому хочуть повернутися 76% біженців і 82% ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА