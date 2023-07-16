Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

Співачка й актриса Джейн Біркін пішла з життя у віці 76 років у Франції, повідомляє британський канал Sky news.

Причина смерті не повідомляється, співачку знайшла мертвою вдома у Франції її доглядальниця.

Біркін народилася в Англії 1946 року і починала свою кар'єру як актриса. Однак всесвітньої популярності Біркін набула в 60-х роках, буквально ставши одним із символів тієї епохи. Вона привертала до себе увагу яскравою зовнішністю, почуттям стилю і романами з відомими особистостями, наприклад, з французьким поетом і композитором Сержем Генсбуром. Стосунки Біркін і Генсбура тривали близько 10 років, вони вважалися однією з наймодніших пар Франції. У цьому союзі народилася відома французька актриса Шарлотта Генсбур.

Також ім'я Біркін увійшло в історію моди - на честь неї отримала назву одна з моделей сумок французького будинку моди Hermes.

З кінця 60-х років минулого століття Біркін жила у Франції та випускала музичні альбоми, виступала з концертами. У 2021 році вона перенесла інсульт.