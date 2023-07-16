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12:41 16.07.2023

Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

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Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

Короткочасний дощ і гроза очікуються в західних і в Житомирській областях вдень у понеділок, у решті областей і повсюдно вночі - без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 28-33°, у східній частині 25-30°.

У Києві 17 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 липня найвища температура вдень була 35,4° у 2016 році, найнижча вночі 8,8° у 1911 році.

У вівторок, 18 липня, вночі в західних і північних областях, удень по всій Україні, крім південного сходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 29-34°, на півдні до 37°.

У Києві 18 липня можливий дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 18-20°; вдень 25-27°.

Теги: #укргідрометцентр

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