Події

08:35 16.07.2023

Противник випустив 415 снарядів по Херсонській області, загинув цивільний

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Противник випустив 415 снарядів по Херсонській області, загинув цивільний

Російські окупаційні війська випустили 415 снарядів по Херсонській області, загинув цивільний, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 415 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС і БПЛА. У результаті російської агресії 1 людина загинула", - написав він у телеграм-каналі.

По Херсону противник випустив 10 снарядів.

Унаслідок обстрілу снаряди окупанта влучили в житлові квартали населених пунктів області, адміністративну будівлю, магазин і територію складських приміщень у Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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