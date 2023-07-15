В Одеському ТЦК визнали перевищення повноважень військових щодо інциденту із затриманим ними чоловіком

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за результатами перевірки відео силового затримання цивільного військовими заявили, що він здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста, але визнали перевищення військовими повноважень, повідомляє обласний ТЦК та СП.

"Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних по базі громадянин, який ухилявся, почав загрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного з районних ТЦК і СП Одес дотримавшись емоцій, перевищили повноваження та, застосувавши силу, посадили його в транспортний засіб для доставки до центру комплектування", - йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК визнали, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту.

"За результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, та порушення у використанні неврахованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та будуть переведені до бойових підрозділів, де зможуть направити силу та міць на боротьбу з ворогом", - зазначено в повідомленні.