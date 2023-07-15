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20:42 15.07.2023

Українські суди визнали винними у скоєнні воєнних злочинів понад 50 росіян

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Українські суди визнали винними у скоєнні воєнних злочинів понад 50 росіян

Понад 50 росіян визнані винними українськими судами у скоєнні воєнних злочинів, більш ніж 200 - слідство завершено і матеріали передано до суду, повідомив український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Уже понад 50 росіян, які визнані винними українськими судами (у воєнних злочинах - ІФ-У)", - сказав він в інтерв'ю, яке транслювалося в національному телемарафоні в суботу.

За словами Костіна, понад 200 росіянам висунуто обвинувачення у воєнних злочинах: "Тобто ми завершили повністю слідство, зібрали достатньо доказів і передали ці матеріали до суду".

Крім того, повідомив генпрокурор, "понад 300 осіб, які встановлені і є підозрюваними, тобто не лише ідентифіковані потенційні злочинці російські, а й є докази, що саме ці люди вчинили той чи інший злочин".

Костін зазначив, що прокурори також працюють із розслідування, збирання доказової бази щодо злочинів агресії та геноциду у зв'язку з розв'язаною РФ війною проти України.

 

 

Теги: #рф #суди #злочини_рф

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