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20:06 15.07.2023

Україна проводить переговори з партнерами щодо створення судового механізму з притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ

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Україна проводить переговори з партнерами щодо створення судового механізму з притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ

Для створення судового механізму, на підставі якого юридично буде визнано винним вище керівництво РФ, Україна розглядає можливість укладення угоди з генеральним секретарем ООН на підставі резолюції Генеральної асамблеї ООН, повідомив український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Судовий механізм, який покарає (вище керівництво РФ - ІФ-У), має бути міжнародним... Для того, щоб його створити... ми можемо або взяти за модель Нюрнберг: це була міжнародна угода країн, які вважали, що були скоєні злочини проти миру та воєнні злочини... Це може бути угода між Україною та генеральним секретарем ООН на підставі резолюції Генеральної асамблеї ООН. Це один із механізмів, який ми зараз дуже активно розглядаємо і щодо якого проводимо переговори з нашими партнерами", - сказав Костін в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону в суботу.

При цьому генпрокурор наголосив: "Це може бути якийсь інший механізм, який буде абсолютно міжнародним і який забезпечить притягнення до відповідальності саме найвищого керівництва Росії... Це дуже важливо - міжнародний трибунал і трибунал, який матиме юрисдикцію щодо президента Путіна і його найближчого оточення".

За його словами, створення міжнародного судового механізму щодо притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ буде відповідальною позицією партнерів України, "які знають, що злочин агресії було скоєно, які знають, що ця агресивна війна Росії - це не просто локальний конфлікт, це - глобальна війна". "Немає практично жодної країни у світі, якої б не торкнулася ця війна. Згадаймо зернову кризу, згадаймо ціни на паливо, інші наслідки для світової економіки", - пояснив Костін.

 

 

Теги: #генпрокурор #переговори #спецтрибунал

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