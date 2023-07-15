Події

18:36 15.07.2023

Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

2 хв читати
Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини.

Відповідний законопроєкт № 9495 зареєстровано в парламенті 13 липня.

Документ пропонує внести зміни до закону "Про охорону дитинства", якими передбачити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини, а також порядок повернення їх на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Реінтеграція та адаптація депортованих і примусово переміщених дітей при цьому визначатимуться Кабінетом міністрів України.

Згідно із законопроєктом, депортація дитини - це протизаконне (незаконне) переміщення, із застосуванням насильства або без нього, державою, визнаною державою-агресором, дитини шляхом виселення та/або інших дій, зокрема за відсутності усвідомленої думки дитини та її законних представників стосовно її переміщення з території України, на якій вона законно перебуває, на територію держави-агресора чи на територію її союзників за відсутності підстав, передбачених законами України і допустимих міжнародним правом, а також за відсутності підстав для примусового переміщення дитини, що не суперечать міжнародному законодавству.

А під примусовим переміщенням дітей нардепи пропонують розуміти переміщення державою-агресором дитини, яка на законних підставах перебуває на території України, шляхом виселення, переселення та/або інших дій із застосуванням насильства або без нього, зокрема за відсутності усвідомленого вибору дитини та її законних представників щодо її переміщення в межах тимчасово окупованих територій України за відсутності підстав.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили з різних фракцій і груп, зокрема, Тетяна Скрипка, Євгенія Кравчук (обидві зі "Слуги народу"), Ірина Констанкевич ("За майбутнє"), Володимир В'ятрович, Ростислав Павленко ("Європейська солідарність").

Теги: #діти #депортація #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 15.07.2023
В Україну вдалося повернути 383 дитини, депортованих РФ - Лубінець

В Україну вдалося повернути 383 дитини, депортованих РФ - Лубінець

19:35 13.07.2023
В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

19:06 13.07.2023
Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

13:48 13.07.2023
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

13:07 13.07.2023
Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

09:10 12.07.2023
Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

07:46 09.07.2023
Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

20:32 07.07.2023
Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

19:54 06.07.2023
Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

21:44 04.07.2023
Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Степногірське Запорізької області, постраждало троє людей

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Росіяни обстріляли Золоту Балку, без постраждалих - Херсонська ОВА

У Львівській області відремонтовано притулок для тимчасово переміщених осіб - ТЧХУ

"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА