Події

11:51 15.07.2023

Російські війська за минулу добу 16 разів обстріляли Херсон, постраждалих немає

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Російські окупаційні війська минулої доби 16 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, постраждалих не зафіксовано, повідомляє міська військова адміністрація.

"За минулу добу ворог 16 разів обстріляв Херсонську міську територіальну громаду та використав 117 снарядів. Ураження зафіксовано в Херсоні, Садовому, Молодіжному та Наддніпрянському", - йдеться в повідомленні Херсонської МВА.

Як повідомляється, вночі також були обстріляні Садове, Інженерне та Суворовський район Херсона.

"Унаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #херсон #обстріли

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