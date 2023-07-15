Окупанти 70 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 361 снаряд
За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 70 обстрілів Херсонської області, випустивши 361 снаряд із мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у суботу вранці.
Зазначається, що місту Херсон ворог випустив 10 снарядів.
Війська РФ поцілили по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, по території та будівлях садового товариства Херсонської міської громади.
"Жертв і поранених серед цивільного населення немає", - підсумував Прокудін у своєму телеграм-каналі.