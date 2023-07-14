На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують системно вибивати ворога з позицій, за добу втрати окупантів убитими та пораненими склали більше роти, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський увечері в п'ятницю в Telegram.

За його словами, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1177 вогневих завдань, було знищено 33 одиниці військової техніки супротивника.

Зокрема, Силами оборони ліквідовано "2 ББМ, 2 гаубиці "Мста-Б", 3 гаубиці Д-30, 2 БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Мерлін", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс "Стріла", РЕБ "Поле-21" та автомобільна техніка".

Окрім того, було знищено 9 складів боєприпасів ворога.