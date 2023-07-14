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11:55 14.07.2023

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

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ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

Верховна Рада змінила дати святкування Дня української державності, Дня захисників і захисниць, а також Різдва Христового.

Ухвалення відповідного президентського законопроєкту №9431 в цілому підтримав 241 народний депутат на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно з документом, День української державності перенесено з 28 липня на 15 липня, а День захисників і захисниць України - на 1 жовтня (згідно з чинними нормами законодавства, наразі це 14 жовтня), а щодо Різдва Христового в Україні законодавчо закріплено єдину дату святкування - 25 грудня.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 28 червня подав до ВР законопроєкт №9431 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України".

 

Теги: #рада #свята

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