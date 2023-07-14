Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл на Сумщині, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли села Малушине, Гірки і Бояро-Лежачі Конотопського району, а також села Фотовиж, Білокопитове, Старикове і Комарівка Шосткинського району Сумської області минулої доби з мінометів, ствольної артилерії, а також некерованими авіаційними ракетами, повідомляється в телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у п'ятницю вранці.

"Конотопський район: Малушине - 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Гірки - 2 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру; 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Бояро-Лежачі - 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Шосткінський район: Фотовиж - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Білокопитове - 25 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Старикове - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру. Комарівка - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.