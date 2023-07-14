Події

08:36 14.07.2023

Російські війська за добу 76 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий і поранений

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Російські війська за добу 76 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий і поранений

Росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок влучань загинула одна людина і ще одна - поранена, повідомляють у ранковому зведенні обласної військової адміністрації.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначено, що по Херсону ворог випустив 40 снарядів.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю в Новоолександрівській сільській громаді; територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі", - інформує ОВА.

У результаті російської агресії 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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