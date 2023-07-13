Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський



Президент України Володимир Зеленський заявив, що повага до України базується на успіхах на фронті.

«Я хочу подякувати кожному нашому воїну, всім українським захисникам і захисникам. Днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала та має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності», - сказав він у відеозверненні у четвер.

« Повага – це завжди похідне від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни. Україна – у центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні, фіксацією російського програшу, повагу та увагу до України буде назавжди зафіксовано в історії для всіх наступних поколінь нашого народу», - сказав він.

За його словами, «це відбувається зараз у боях заради України, у наступах та в обороні. Я дякую кожному і кожній, хто в бою, на бойових постах та у бойових завданнях. Я дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі».