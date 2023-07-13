Події

21:50 13.07.2023

Окупанти ввечері обстріляли Дудчани в Херсонській області, є поранений

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Окупанти ввечері обстріляли Дудчани в Херсонській області, є поранений

Увечері, 13 липня, російські окупанти обстріляли с. Дудчани Бериславського району, у результаті влучання в житловий будинок госпіталізовано літнього чоловіка, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Унаслідок російських обстрілів Дудчан постраждав літній чоловік. Увечері окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в селі, через що поранень зазнав 71-річний місцевий житель", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, чоловіка в стані середньої тяжкості госпіталізували. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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